FLÓRIDA: Deputado Alex Madureira destina verba de R$ 150 mil para Saúde

Em conversa com o jornal e site Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que o deputado estadual Alex Madureira (PSD) viabilizou uma verba no valor de R$ 150 mil para Flórida Paulista.

De acordo com o prefeito Fróio, a verba destinada pelo deputado atende seu pedido em recente reunião no ano passado e mostra a parceria em favor da comunidade floridense.

Esta ação contou com o apoio do pastor Sidnei Buzatto (presidente da Assembleia de Deus Madureira da região de Adamantina) e do pastor local José Rodrigues da Silva. Ainda o prefeito destacou que a verba destinada pelo deputado Alex Madureira foi para a Saúde de Flórida Paulista, tendo como destinação para custeio, ou seja, podendo ser utilizada onde a administração municipal achar de maior necessidade.

Fróio agradeceu o deputado Alex Madureira pelo envio desta verba e também aos pastores Sidnei Buzatto e José Rodrigues da Silva.