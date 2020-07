FLÓRIDA: Posto Lis arrecada quase 1 tonelada de alimentos com sorteio de celular

Aconteceu por volta das 11h30 desta sexta-feira (31), o tão esperado sorteio de um celular Xiaomi Red 8, realizado pelo Auto Posto Lis de Flórida Paulista.

A apuração contou com a presença da equipe do auto posto, clientes e foi transmitida ao vivo pela TV Folha Regional.

O contemplado com o prêmio foi o floridense Rodrigo Garbelotto que mora em Blumenau/SC.

Após a realização do sorteio, a equipe do Auto Posto Lis efetuou contato telefônico com o contemplado dando a boa notícia.





ALIMENTOS ARRECADADOS

Segundo o empresário Yuri Ribeiro foram arrecadados quase mil quilos de alimentos que foram utilizados na composição de cestas básicas.

As cestas serão doadas para entidades e famílias carentes do município previamente listadas em um cadastro contando com o apoio de entidades, órgãos e pessoas da comunidade floridenses.

Yuri agradeceu a participação dos clientes, amigos e da população e destacou que uma nova promoção está em fase de elaboração e que será anunciada nos próximos dias.

CONFIRA O VÍDEO DO SORTEIO