Com suspeita de Covid-19, Coronel PM Francisco Batista Leopoldo é internado na UTI

A Prefeitura de Presidente Prudente informou, nesta sexta-feira (31), que o chefe de Gabinete, coronel da reserva Francisco Batista Leopoldo Junior, está internado em um hospital particular desde a última segunda-feira (27) com sintomas característicos da Covid-19. Com o afastamento, o cargo foi ocupado pelo secretário de Administração Alberico Bezerra de Lima, que acumula as duas funções.