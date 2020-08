REGIÃO: Reunião virtual discute impactos da pandemia na agricultura regional

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (31/7), por meio de videoconferência a Reunião da Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável e Escritório de Desenvolvimento Regional, com as lideranças da região da Nova Alta Paulista com o tema “Impactos da Pandemia na Agricultura e Ações da SAA/CDRS no Estado de São Paulo e na Regional de Dracena”.

Estiveram participando da videoconferência os Diretores Regionais da Coordenadoria Desenvolvimento Rural Sustentável onde o Diretor de Dracena Dr. Paulo Martins coordenou, representante da AMNAP Cláudia Santos, técnicos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Associação de Produtores Rurais, Coordenadoria da CDRS estadual Dr. José Luiz Pontes representando o Secretário Estadual da Agricultura e Francisco Torturello representando o Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado Marcos Vinholi.

Na oportunidade foram apresentados e expostos os assuntos para serem desenvolvidos e em andamento, durante a pandemia e pós.

Durante a videoconferência foram ainda tratados sobre diversos assuntos, principalmente sobre projetos que estão sendo desenvolvidos em teletrabalho e presencial na zona rural.



Fazem parte do Escritório de Desenvolvimento Rural de Dracena os seguintes municípios: Paulicéia, Panorama, Santa Mercedes, São João do Pau D’Alho, Nova Guataporanga, Monte Castelo, Tupi Paulista, Ouro Verde, Dracena, Junqueirópolis, Irapuru, Flora Rica, Pacaembu, Flórida Paulista, Mariápolis e Adamantina.