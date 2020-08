Motociclista perde o controle da direção, bate em poste e morre

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, ele era o condutor de uma motocicleta, que perdeu o controle da direção e bateu em um poste de concreto da rede de energia elétrica instalado na calçada, quando seguia no sentido distrito de Montalvão–Presidente Prudente, por volta das 12h45.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista era morador do Residencial Belo Galindo, em Presidente Prudente, e não possuía habilitação para conduzir o veículo.

No entanto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, que fica no trecho entre os bairros Jardim Morada do Sol e Conjunto Habitacional João Domingos Netto.