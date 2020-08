ONG de floridense que hoje mora em Sumaré faz doações para a população

Sensibilizada com os impactos da Covid-19 e a crise que assola os menos os carentes de atenção básica, a floridense Renata Rosimeire de Oliveira, que hoje mora em Sumaré e que é uma das responsáveis pela “RAV ONG”, através da doação de roupas, alimentos, brinquedos e informação, destinou uma parte das doações arrecadadas para Flórida Paulista.

Foram distribuídas várias cestas básicas às famílias da cidade, bem como agasalhos, cobertores, 300 peças de roupas de bebê, 250 confecções para mulheres, 150 confecções para homens, 150 pares de calçados e outros donativos que segundo os idealizadores, visam proporcionar um pouco de conforto e amenizar o sofrimento daqueles que necessitam.



Todas as doações foram captadas na área de atuação da ONG próximo da capital paulista e destinadas para a população floridense.

Segundo a ONG, a intenção é de que nos próximos meses, o trabalho possa ser novamente realizado na Cidade Amizade com o intuito de atingir um número ainda maior de pessoas.

Interessados em colaborar com a “RAV ONG” e continuar ajudando a população floridense, podem acessar a página no Facebook onde estão todas as informações sobre o trabalho desenvolvido.