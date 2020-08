Apostas de Brasília e SP acertam os seis números da Mega-Sena

Duas apostas, de Brasília (DF) e Araçatuba (SP), acertaram as 6 dezenas da Mega-Sena, neste sábado (1º). O prêmio foi de R$ 22.646.687,38, e cada vencedor receberá R$ 11.323.343,69.

Veja as dezenas sorteadas: 01 – 07 – 10 – 12 – 33 – 42. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet ou em casas lotéricas.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.