Exemplos de solidariedade na pandemia em Salmourão

Além dos auxílios da Promoção Social do município e dos benefícios emergenciais do Governo Federal, Salmourão, uma das últimas cidades da região a ter casos confirmados do covid-19, teve várias iniciativas espontâneas de solidariedade durante a pandemia do Coronavírus.

O município de aproximadamente 5 mil habitantes, que já sofre com o desemprego devido a ausência de fábricas e indústrias, pois a maioria depende do trabalho nas usinas de álcool na região e como diaristas nos serviços rurais, teve a sua crise agravada devido ao isolamento social e demissões. A situação se agravou ainda mais nos últimos dias devido ao fechamento do comércio e o atual rebaixamento do município a faixa vermelha da flexibilização da quarentena pelo Estado.

(ver https://globoplay.globo.com/v/8592396/)

Porém, neste contexto de desespero por muitas famílias surgiram iniciativas de solidariedade de ex moradores do município que doaram cestas básicas às famílias mais carentes da comunidade.

Uma das iniciativas foi do professor da Unicamp Leandro Villas, que organizou um grupo de colaboradores que garantiu a distribuição de 340 cestas na região a partir de uma arrecadação que beneficiou 9 cidades no Estado. Segundo informou o professor, foram distribuídas em Salmourão 120 cestas básicas.

Outra iniciativa, que ocorre em Salmourão há mais de 30 anos é do empresário paulistano Irineu Lopes, que doou 65 cestas aos mais carentes através da Sr.a Elma Nery Lopes de Souza, mãe do ex pároco de Flórida Paulista, Manoel Carlos Nery de Souza. O ex pároco, hoje professor de presídios na região, informou que este gesto em sua família começou com doação de carnes no fim de ano quando seu pai ainda era vivo e depois se transformou em doação de cestas duas vezes ao ano, principalmente no natal, quando a quantidade de cestas chegam a 120.

“O exemplo de solidariedade destes ex moradores de Salmourão tem despertado outros a praticarem a caridade e ajudar o próximo. Muitos amigos de minha infância estão entrando em contato e se colocando a disposição para ajudar e temos feito esse serviço de visitação, acompanhamento e entrega. Minha mãe vive aqui há 71 anos e conhece a todos”, explicou o Manoel.

Outra reflexão feita pelo ex pároco foi que a pandemia não é castigo, mas uma provação que tem algo a nos ensinar. “Essa provação mundial nos estimula a priorizar a vida e a saúde, aprender que não vivemos sozinhos e precisamos cuidar das pessoas mais vulneráveis, praticar o bem e a caridade e unir a todos no enfrentamento da maior crise sanitária da história. O vírus do amor pode transformar os corações e suscitar uma fé esperançosa de dias melhores. Cada um pode fazer a sua parte e o aprendizado mais importante deste período é a responsabilidade e amor ao próximo”, afirmou.