Finais estaduais impactam rodada de abertura do Campeonato Brasileiro

No Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional também se enfrentam na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), para definir o vencedor do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Quem passar, pega o Caxias na final do Estadual. Se o Tricolor avançar e o primeiro jogo da decisão gaúcha já for no próximo fim de semana, o duelo com o Fluminense, agendado para domingo (9), às 19h, , em Eldorado do Sul (RS), deverá ser adiado. Já em caso de classificação do Colorado, o confronto com o Coritiba, previsto para sábado (8), às 19h30, no Couto Pereira, também pode ser postergado.

A decisão do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, ainda não foi marcada pela Federação Cearense de Futebol (FCF). O Vozão tem compromisso amanhã (4) pela final da Copa do Nordeste, contra o Bahia. O confronto da final do Estadual será em dois jogos. Se o primeiro for marcado para o fim de semana, pode impactar nas partidas deste sábado (8) da dupla pelo Brasileirão. O Fortaleza recebe o Athletico-PR às 19h, enquanto o Ceará visita o Sport às 21h.

Entre a primeira e a quinta rodadas, a Série A terá uma sequência de jogos a cada três ou quatro dias. Os times só terão uma semana de intervalo antes da sexta rodada, devido à Copa do Brasil. Para equipes que não estão no torneio de mata-mata, o intervalo vira uma alternativa para a conclusão dos Estaduais. Foi o que fez a Federação Baiana de Futebol (FBF), marcando a segunda partida da final do Campeonato Baiano, entre Bahia e Atlético-BA, clube de Alagoinhas, para dia 26 de agosto. O primeiro duelo do Baianão está marcado para quarta.

A princípio, somente três jogos da primeira rodada do Brasileirão não correm risco de ser adiados. Todos são no próximo domingo (9): Botafogo x Bahia, no Nilton Santos, às 11h; Santos x Red Bull Bragantino, às 16h, na Vila Belmiro; e Goiás x São Paulo, no mesmo horário, no Estádio da Serrinha.