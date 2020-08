Idoso de 70 anos é uma das pessoas presas em avião com carga milionária de cocaína

Entre as duas pessoas que estavam em um avião carregado com uma carga milionária de cocaína que passou por Três Lagoas no final da manhã deste domingo (02), está um idoso de 70 anos.

A notícia foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar de Nova Andradina-SP, tenente coronel J. Roberto.





Cerca de 13 policiais de sua corporação participaram na ação, realizada com o apoio da Tropa de Choque de Campo Grande e da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE).

A polícia revelou que duas aeronaves foram apreendidas com cocaína neste domingo (02) em Mato Grosso do Sul, A carga apreendida nestas ações está avaliada em R$ 28 milhões. Na Bolívia, local onde a droga foi despachada ao Brasil, cada quilo está avaliado em R$ 2 mil dólares., chegando ao Brasil, pode duplicar ou triplicar dependendo da pureza da cocaína e se o destino for para fora do país.





Na aeronave que foi perseguida até a cidade de Três Lagoas pelos aviões caças e dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB), foram apreendidas em seu interior 15 fardos de cocaína pura e outros 30 Kg de pasta base da mesma droga. Ao perceber que seria abatido ao chegar em Três Lagoas, o piloto arremeteu e começou a voar baixo para fugir dos radares.

Em sua tentativa de fuga, seguiu para a região de Nova Andradina-MS e fez um pouso forçado em um canavial na região do trevo NHS e Guassulândia, entre as cidades sul-mato-grossenses de Ivinhema e Naviraí.