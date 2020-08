Carro descontrolado acerta homem que trocava pneu no acostamento

Dois veículos se envolveram em uma colisão com três vítimas na tarde desta segunda-feira (3). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com três viaturas e 13 bombeiros.

Um automóvel de cor prata, conduzido por Antonisio Araujo da Silva, 43 anos, teria perdido o controle da direção e se envolveu em uma colisão com outro carro que estava parado no acostamento da rodovia. O homem foi atendido e avaliado pelas equipes de socorro (CBMDF e SAMU) se encontrava estável e consciente, não houve necessidade de transporte ao Hospital.

Segundo o relato de pessoas que estavam no local, um automóvel de cor branca, conduzido por Felipe Alves da Silva, 24 anos, estava no acostamento da rodovia. O condutor estava substituindo um pneu furado do veículo, quando foi atingido pelo veículo descontrolado. A vítima veio a óbito no local. Com o impacto, o carro parado foi arremessado contra um poste de iluminação Pública às margens da rodovia.

Uma terceira vítima sexo feminino, como passageira de um dos veículos, foi atendida e transportada pelo SAMU. As equipes de socorro do CBMDF realizaram nos veículos, os procedimentos protocolares de segurança contra incêndio e por componentes eletroeletrônicos.



O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A perícia foi acionada para o local. A CEB foi acionada para desligamento de energia do poste atingido.