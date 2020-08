Comissão avalia impactos da Covid-19 no sistema penitenciário

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha ações de combate ao novo coronavírus discute, nesta terça-feira (4), a situação da pandemia no sistema penitenciário brasileiro. A reunião, que será realizada por videoconferência, terá início às 15 horas.

Até o último dia 22, quase 14 mil presos já haviam sido contaminados pela Covid-19, ou seja, um aumento de 99,3% em 30 dias , de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os dados somam os 5.113 casos e 65 mortes confirmadas entre servidores do sistema prisional e os 8.665 casos e 71 mortes de presos confirmadas.

Debatedores

Foram convidados para o debate, além de um representante do Ministério da Justiça:

– o secretário de Atenção Primaria à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Câmara;

– o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) do Conselho Nacional de Justiça, Luís Geraldo Lanfredi;

– o juiz da Vara de Execuções Penais de Santa Catarina, João Marcos Buch; e

– a coordenadora de Saúde e de Tutela coletiva na Defensoria Pública Geral do Rio de Janeiro, Thaisa Guerreiro de Souza.