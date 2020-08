FLÓRIDA: Incêndio às margens da rodovia devasta árvores e pastagens

Um incêndio de causas ainda desconhecidas que teve início no começo da tarde desta terça-feira (4) e ainda segue sendo combatido em Flórida Paulista, devastou várias árvores e a vegetação de um pasto às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

A área afetada está localizada entre a “represa da Mata da Santana” e a entrada de Flórida Paulista pela SP-294 para quem faz o sentido Pacaembu/Flórida.



Vários homens atuam no local com o empenho de caminhões tanque no combate aos focos contando também com o apoio de tratores e outros implementos agrícolas.

A Polícia Civil foi acionada e busca informações sobre as possíveis causas do incêndio.

A orientação é para que os motoristas redobrem os cuidados ao passarem pelo local.

Nossa reportagem segue acompanhando a ocorrência.