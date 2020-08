SP-294: Entorno de Pompeia terá pavimento recuperado

Obras serão executadas por equipes da Eixo SP em vias que dão acesso à SP 294

Antiga reivindicação dos moradores, as melhorias no pavimento do entorno do município de Pompeia serão realizadas a partir desta segunda-feira, 3. Os serviços serão executados por frentes de trabalho da Eixo SP Concessionária de Rodovias.

A manutenção, nesta etapa, contempla a região dos pórticos, nas vias que dão acesso à SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, onde há fluxo intenso de veículos. Durante a execução dos trabalhos, com conclusão programada para o sábado, 8, alterações no tráfego estão previstas. O local estará devidamente sinalizado e mudanças no cronograma podem ocorrer caso chova.

O trecho urbano de Pompeia passou recentemente por manutenção. Equipes da Eixo SP realizaram na Via Expressa serviços de varrição, operação tapa-buraco para reparos emergenciais, além da substituição de defensas metálicas danificadas.

“A recuperação da SP 294 na área urbana de Pompeia está no planejamento de ações da Eixo SP. Nessa primeira etapa dos trabalhos priorizamos a entrada e saída da cidade. A região central do município será incluída na segunda fase do cronograma, que contempla o planejamento dentro de critérios estritamente técnicos, em vista do impacto no tráfego local e no acesso às edificações destas vias”, esclarece José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Concessionária.