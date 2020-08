Após determinação da Justiça, Vigilância Sanitária interdita asilo que teve 14 mortes por Covid-19

A decisão da Justiça atende a uma ação do Ministério Público. O pedido da promotoria foi feito mais de 20 dias após a primeira morte no asilo, que está fechado desde o dia 13 de julho. Todos os idosos foram transferidos pra um outro prédio.

Quarenta e sete moradores do abrigo e 18 funcionários foram infectados pelo coronavírus. Segundo a prefeitura, a suspeita é que o primeiro caso foi de uma funcionária do abrigo que fazia dupla jornada.

“Ela começou a passar mal com falta de ar; ela não conseguia falar; ela não conseguia mais reconhecer a gente; começou ter perda de memória”, lembra.

Desde o início da pandemia, além das 14 mortes na Casa Emanuel de Tupã, outras 11 foram registradas em abrigos ou casas para idosos no Centro-Oeste Paulista.

Tupã contabilizava até a manhã desta terça-feira (4), 357 casos e 21 mortes por Covid-19. As mortes no asilo representam 66% do total de mortes na cidade.