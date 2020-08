FLÓRIDA: Reunião discute retomada das aulas presenciais

Em reunião realizada no dia 27 de julho pela Secretaria Municipal de Educação de Flórida Paulista, representada pela secretária, Carmen Lopes Paschoaleto, apresentou-se “Plano de Retomada de Aulas” elaborado e expedido pelo Governo do Estado de São Paulo às Secretarias Municipais de Saúde, Finanças, Logística e secretaria de Administração, tendo em vista que será um plano de ações intersetoriais.

A reunião contou com a presença dos diretores escolares, coordenadores pedagógicos, representante da merenda escolar, representante do transporte escolar, secretário municipal de saúde, secretário de finanças e jurídico da educação.



O “Plano de Retomada de Aulas”, instituído pelo Decreto estadual n°64.994 de 28 de maio de 2020 e dispostos no Decreto Estadual n°65.061 de 13 de julho de 2020, a ser aplicado nas redes de ensino públicas Estadual/Municipal e Privadas trata-se de documentos base que apresentam diretrizes e protocolos de retorno gradual das aulas, organização da nova rotina e gestão escolar, bem como protocolos sanitários e de utilização dos espaços e do transporte público.

As aulas iniciariam no dia 8 de setembro, porém, o retorno foi adiado uma vez que todos os municípios do Estado de São Paulo devem estar e permanecer, continuamente, durante 28 dias na fase amarela. No atual cenário, o Plano São Paulo, apresenta que o Estado se encontra com 5 regiões na fase vermelha, 9 regiões na fase laranja – atual situação de nosso município e 3 regiões na fase amarela.

Foi informado que o retorno gradual das aulas está em caráter de minuta, não há nada definido, porque depende-se dos índices condicionados ao parâmetro de saúde e obedecerá a critérios sanitários e legais.

A Secretaria Municipal de Educação e demais setores da Administração Pública do Município iniciará, em conjunto, o Plano de Ações para a possível retomada das aulas e não reservará esforços para atender todas as Diretrizes e protocolos de segurança sanitária para acolhimento seguro dos alunos, professores, funcionários e toda comunidade escolar.