Gésio Amadeu, ator de ‘Sinhá Moça’, ‘Renascer’ e ‘A viagem’, morre aos 73 anos vítima da Covid-19

Amadeu atuou em várias novelas da Globo, como na primeira e segunda versão de “Sinhá Moça”, “Renascer” e “A Viagem”. Também atuou na série infantil “Sítio do Pica Pau Amarelo” e ficou muito conhecido por interpretar o cozinheiro chefe Chico de “Chiquititas”, no SBT.

Em junho, o filho Mario Amadeu publicou um relato no Facebook no qual afirma que a suspeita é que o pai tenha contraído a Covid-19 após ser internado em outro hospital com a pressão alta.