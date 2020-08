Idoso morre e esposa fica em estado grave em colisão frontal entre carro e caminhão

O acidente aconteceu por volta das 18h20 no quilômetro 216 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia no sentido Marília quando se chocou com o carro. Ainda não se sabe os motivos do acidente.

A esposa da vítima, que também estava no veículo, teve ferimentos graves e foi levada para o Hospital das Clínicas. O motorista do caminhão não se feriu.