AGORA: Embarcação tomba e homem está desaparecido nas águas do Rio Paraná em Panorama

Um homem desapareceu nas águas do Rio Paraná em Panorama na noite desta quinta-feira (6), após a embarcação em que estava tombar.

Segundo divulgou o Panorama Notícia, Giovane Lourenço que é morador de Paulicéia é a vítima deste tombamento de embarcação. Outras pessoas estariam com ele no momento do acidente, porém, teriam se salvado.

As autoridades policiais e o Corpo de Bombeiros já foram cientificados do ocorrido, mas as buscas só devem ter início nas primeiras horas desta sexta-feira (7).

Até o momento, o caso é tratado como pessoa desaparecida. Familiares, amigos e pescadores estão no local neste momento e fazem esforços de encontra-lo ainda com vida.

Aos familiares e amigos, a torcida do Grupo Folha Regional por um desfecho positivo nesta ocorrência.

Seguimos acompanhando os fatos e novas informações serão divulgadas a qualquer momento.

Com informações do Panorama Notícia. Ocorrência em andamento, reportagem sujeita à alteração.