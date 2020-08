Caminhão pega fogo em posto de combustíveis

Um caminhão pegou fogo dentro de um posto de combustíveis no km 80 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas (SP), na tarde desta quinta-feira (6). Segundo a CCR Autoban, concessionária responsável pelo trecho, o incidente foi na pista sentido capital e ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado às 14h e não houve danos no estabelecimento. As causas das chamas não foram confirmadas até esta publicação.