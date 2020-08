Agosto tem semana especial na Megasena em homenagem aos pais!

A loteria brasileira vai proporcionar ao apostador uma alegria a mais neste mês de agosto. Trata-se de um sorteio extra para quem precisa de um pouco mais de dinheiro justamente antes do Dia dos Pais. Que tal se, ao invés de comprar alguns pares de meias ou uma camiseta de futebol, você pudesse presenteá-lo com um carro do ano? Nada mal…

É isso o que pode acontecer com quem conseguir conquistar um bom prêmio na Megasena, modalidade da loteria brasileira que costuma oferecer os maiores prêmios. Aproveitando a semana em homenagem aos genitores, acontecerá a Mega Semana dos Pais! Trata-se de uma promoção especial que vai te dar mais uma chance de ficar rico!

O sorteio da Megasena costuma acontecer sempre as quartas e aos sábados, todas as semanas do ano. Durante o evento em comemoração ao Dia dos Pais, os apostadores vão ganhar mais uma data para concorrer aos prêmios e, quem sabe, dar um presente inesquecível ao seu progenitor.

Nos dias 11, 13 e 15 de agosto – respectivamente uma terça, uma quinta e o sábado de sempre – acontecerão sorteios oferecendo boas premiações aos vencedores, que apostarem pensando na data especial. Não pense que precisa jogar nos três dias para concorrer, cada sorteio é separado do outro e oferece sua bolada particular.

Quem jogar em todos os concursos apenas aumentará suas chances de ficar rico! A Megasena continua operando normalmente, seja durante a semana especial dos pais, seja nos concursos regulares. O apostador deve marcar 6 números quaisquer no volante, que oferece 60 possibilidades de dezenas. Paga por cada aposta simples R$ 4,50 reais e aguarda os resultados.

Na Mega Semana dos Pais, o evento onde os números são escolhidos vai acontecer na cidade de São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário Tietê. Qualquer pessoa que quiser pode ir assistir. Quem morar longe ou não tiver como chegar até as 8h00 da noite, pode assistir a tudo via internet ou pela Redetv, ao vivo.

Não é a primeira vez que a Megasena promove Mega Semanas. Ela costuma oferecer outras oportunidades para os jogadores ficarem ricos antes de grandes datas especiais, tais como o Carnaval, o São João, o Natal, ou em dias comemorativos como o Dia das Mães, das Crianças e, como agora está acontecendo, antes do Dia dos Pais.

A Mega foi lançada em 1996, na esteira do sucesso da co-irmã Quina, criada dois anos antes. Logo de cara foi um grande sucesso, que vem sendo ampliado, ano a ano, com o aumento dos números de apostas e, consequentemente, no volume de dinheiro entregue aos sortudos que acertam suas 6 dezenas.

O sorteio especial da Mega da Virada atrai sempre um número recorde de apostas, já que usualmente paga valores altíssimos. Nos últimos 4 anos, por exemplo, ela entregou mais de trezentos milhões de reais aos acertadores anualmente, distribuídos ao longo de todo território brasileiro.

A Mega da Virada só acontece, como o seu nome já anuncia, no último dia do ano, mas durante todos os 12 meses, concursos muito disputados acontecem com premiações que se aproximam dos valores do sorteio especial. Você sabia que o maior valor entregue pela Mega a um único apostador foi de 289 milhões de reais?

Um apostador de Pernambuco fez um jogo comum, em um concurso que estava acumulado há 14 semanas sem nenhum ganhador, e conseguiu acertar os 6 números escolhidos, a maior sorte que o país já viu! Só consegue ganhar tanto dinheiro quem joga. A Mega Semanas agora oferece mais uma chance de ganhar milhões, quem sabe não chegou sua vez?