Colisão entre caminhões deixa vítima fatal e provoca vazamento de gás

Um acidente envolvendo dois caminhões, sendo um deles carregado com botijões de gás de cozinha e o outro canavieiro, matou um homem de 59 anos, no final da noite desta quinta-feira (6), no quilômetro 198 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre Jaú e Pederneiras (47 quilômetros de Bauru). Houve vazamento de gás, segundo o Corpo de Bombeiros de Bauru, e equipes de Jaú, Pederneiras e Bauru trabalharam no local para desviar o trânsito e evitar uma possível explosão.

Segundo informações de policiais rodoviários da região, ambos os veículos seguiam no sentido Bauru-Jaú quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, houve um forte impacto e a cabine do caminhão transportando botijões, que vinha atrás, foi esmagada contra a traseira do veículo canavieiro.

O caminhoneiro que vinha no segundo veículo, natural de Araçatuba, cuja identidade não foi divulgada, morreu no local. A O corpo precisou ser desencarcerado pelas equipes de socorro. Já o condutor do caminhão canavieiro não se feriu.