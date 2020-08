Municípios vinculados ao DRS de Marília avançam para a fase amarela

Os 12 municípios da Nova Alta Paulista que pertencem ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Marília passam para a fase amarela do Plano São Paulo, conforme anúncio feito pelo governo do Estado nesta sexta-feira (7).

Já os 44 municípios vinculados ao DRS com sede em Presidente Prudente permanecem na fase laranja do programa de flexibilização da quarentena no Estado.

As alterações do Plano São Paulo acontecem a cada 2 semanas, quando é permitido que as regiões evoluam de fase. No entanto, caso exista piora nos índices, as regiões podem regredir na semana de intervalo.

Essa foi a primeira reclassificação no Plano São Paulo após as mudanças de critério feitas pela gestão no dia 27 de julho, que alteraram critérios os índices monitorados, como por exemplo, o percentual máximo de leitos de UTI ocupados permitidos nas fases amarela e verde.

Principais alterações nos critérios de classificação do Plano São Paulo:

Taxa máxima de ocupação de UTI para uma região passar da fase laranja para a amarela passou de 70% para até 75%.

Taxa máxima de ocupação de UTI para uma região passar da fase amarela para a verde passou de 60% para um percentual entre 70% e 75%.

Regiões estão impossibilitadas de avançarem ou regredirem de fase por ponto percentual, por isso, a gestão desenvolveu uma margem de erro de 0,1 para critérios de evolução da epidemia e de 2,5 para capacidade do sistema de saúde.

Foram acrescentados os critérios de óbito e internação para cada 100 mil habitantes para que uma região passe da fase amarela para a verde.

Regiões devem passar 28 dias consecutivos na fase amarela antes de evoluírem para a fase verde.

Abrangência

Ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente pertencem as seguintes cidades:

Alfredo Marcondes

Álvares Machado

Anhumas

Caiabu

Caiuá

Dracena

Emilianópolis

Estrela do Norte

Euclides da Cunha Paulista

Flora Rica

Iepê

Indiana

Irapuru

João Ramalho

Junqueirópolis

Marabá Paulista

Martinópolis

Mirante do Paranapanema

Monte Castelo

Nantes

Narandiba

Nova Guataporanga

Ouro Verde

Panorama

Paulicéia

Piquerobi

Pirapozinho

Presidente Bernardes

Presidente Epitácio

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Rancharia

Regente Feijó

Ribeirão dos Índios

Rosana

Sandovalina

Santa Mercedes

Santo Anastácio

Santo Expedito

São João do Pau D’alho

Taciba

Tarabai

Teodoro Sampaio

Tupi Paulista

Já as cidades do Oeste Paulista que pertencem ao DRS de Marília são:

Adamantina

Flórida Paulista

Inúbia Paulista

Lucélia

Mariápolis

Osvaldo Cruz

Pacaembu

Parapuã

Pracinha

Rinópolis

Sagres

Salmourão