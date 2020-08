Homem é arremessado do carro e morre após bater em caminhão

O ajudante de pedreiro Luís Antônio Amorim, 53 anos, morador em Guararapes (SP), morreu ao ser arremessado do carro que conduzia após bater em um caminhão na noite de sexta-feira (7), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um terceiro veículo não identificado teria se envolvido na ocorrência, mas o carro e o condutor não foram localizados.

O acidente aconteceu pouco antes das 20h, no quilômetro 539,6 da rodovia. Segundo a polícia, Amorim conduzia um GM Prisma com placas de Araçatuba, sentido a Guararapes.

A suspeita é de que ele tenha perdido o controle após chocar-se ou ser atingido por outro veículo. Desgovernado, o carro atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão.

Arremessado

Quando os policiais chegaram ao local, os bombeiros faziam o atendimento e a vítima estava caída no asfalto, já sem vida. Eles foram informados que o condutor do carro havia sido arremessado para fora do veículo.

O caminhão VW 24.250 com placas de Bauru, era conduzido por um motorista de 49 anos, morador em Mauá (SP). Ele contou à polícia que seguia sentido a Araçatuba, quando foi atingido pelo Prisma.

A colisão também o fez perder o controle e o caminhão atravessou o canteiro, vindo a parar no sentido contrário da rodovia.

Investigação

Equipe do Instituto de Criminalística realizou perícia no local e o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Os dois veículos ficaram danificados e foram removidos por equipe da concessionária Via Rondon, que ajudou a polícia a orientar o trânsito durante o atendimento à ocorrência.

O corpo de Amorim passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro.