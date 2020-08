Dupla Tairo e Isaque lança CD gospel com músicas inéditas

A dupla Tairo e Isaque lançou um novo CD, intitulado “Toca nas Águas”. Composto por música gospel, o álbum conta com cinco faixas inéditas e playbacks para que os ouvintes possam cantar e louvar com as faixas: “Toca nas águas, A renúncia, A noite vai passar, A volta de Cristo e Coragem e ousadia”.

Produzido no Paraná, o trabalho também tem conteúdo disponível no YouTube, Instagram, Facebook e demais plataformas digitais.

Segundo Tairo e Isaque, a gravação deste novo CD é a concretização de um sonho que foi um longo trabalho com muito carinho e profissionalismo, contando com o apoio de seus familiares de Flórida Paulista e Adamantina, irmãos de igreja e amigos que acreditam no trabalho da dupla.

Para mais informações sobre o álbum e da dupla, o telefone de contato é o (18) 99648-6746 ou (18) 99611- 5267.

Emocionados e satisfeitos pela finalização do trabalho especial, a dupla enviou o seguinte agradecimento: “Os sonhos de Deus são maiores que os nossos e hoje estamos para agradecermos muito a Deus, por ter sonhado coisas tão lindas para nós, seria difícil e impossível começar esse agradecimento sem mencioná-lo, pois foi Deus que nos garantiu essa possibilidade. Agradecemos a nossa família, nossos pais (Manoel e Elizabete) (Olésio e Cleonice) pois são eles que nos ajudam, que nos incentivam; também a Daniela e Siméia, nossas esposas, que sempre tem nos ajudado e orado pelo nosso ministério”. “O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade”. Provérbios 15:33. São cinco músicas gospel disponíveis na plataforma digital: Facebook e Instagram.