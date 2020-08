FLÓRIDA: PP anuncia Barbosa como pré-candidato a prefeito

Na última semana o PP (Partido Progressista) anunciou que terá candidatura própria para prefeito na eleição municipal deste ano em Flórida Paulista.

O nome indicado pelo PP como pré-candidato a prefeito é do empresário Jônatas Barbosa que esteve na redação do jornal e site Folha Regional onde falou com a reportagem sobre sua candidatura.

Barbosa é empresário no ramo de terceirização de mão de obra. Com 24 anos de idade, ele é nascido em Fernandópolis-SP, mas foi criado em São José do Rio Preto.

Foi presidente do Grêmio Estudantil na cidade de São José do Rio Preto onde conseguiu trazer muitas renovações a ponto de ser homenageado pela Câmera de Vereadores e ter o reconhecimento da diretoria de ensino da região.

Aos 19 anos de idade decidiu se tornar empresário e dar oportunidade de emprego as pessoas, e segue até o dia de hoje levando oportunidade para muitas famílias em várias cidades do Estado de São Paulo, inclusive Flórida Paulista. Ele foi convidado a ser presidente do PP de Flórida Paulista em novembro de 2019 e em março de 2020, se filiou ao partido.

Em conversa com a reportagem, Barbosa destacou que acompanha a situação de Flórida Paulista há praticamente 2 anos e 6 meses quando veio terceirizar os serviços de limpeza da escola Pércio Gomes Gonzáles.

“Logo que cheguei em Flórida Paulista me identifiquei com a cidade e por esta razão decidi aceitar o desafio de me candidatar a prefeito e buscar através do meu conhecimento, construir uma cidade melhor em todos os aspectos e acredito que este meu pensamento é também de muitas pessoas que aqui vivem”, afirmou.

Encerrando, Barbosa afirmou que irá dialogar com outros partidos políticos e lideranças de Flórida Paulista visando formar um grupo de pessoas cujo objetivo é apresentar um projeto de desenvolvimento da cidade.