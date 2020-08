Governo de São Paulo anuncia cancelamento dos Jogos Regionais e Abertos do Interior em 2020

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo informa que, em cumprimento ao Decreto 64.862 publicado em 14 de março de 2020, no Diário Oficial e seguindo as determinações do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, as competições Jogos Regionais e Jogos Abertos Horácio Baby Barioni (também conhecidos como Jogos Abertos do Interior), estão canceladas em razão da pandemia do Covid-19 (novo coronavírus).