Idosa morre após batida entre Fusca e carreta

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Fusca e a carreta seguiam no sentido Ourinhos – Marília quando, no quilômetro 335, em um afunilamento de faixas, os dois veículos bateram de lado. Com o impacto, o Fusca foi arremessado para o acostamento e capotou.

Ainda de acordo com a polícia, a idosa foi arremessada para o lado de fora do carro. O Corpo de Bombeiros resgatou a mulher e o marido dela, de 82 anos, e que dirigia o veículo, para a Santa Casa de Ourinhos.