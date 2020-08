MARIÁPOLIS: Prefeitura distribui Kits de Alimentação Escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino

Na quarta-feira (5), a Secretaria de Educação de Mariápolis, através da Prefeitura de Mariápolis, fez a entrega de Kits de Alimentação para todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino (Creche Municipal Proinfância Valdemir Magnani, Creche Escola Municipal Professora Rute de Oliveira Casoti e EMEF Nelson Magnani).

O objetivo desta segunda etapa da entrega dos kits é auxiliar as famílias que estão sofrendo inúmeras restrições devido a pandemia da COVID- 19. Os kits são compostos por alimentos básicos não perecíveis e perecíveis (hortifruti – agricultura familiar), conforme informações da nutricionista técnica responsável do município Ingrid Brioschi.

Entre os produtos, alguns são da Agricultura Familiar, adquiridos no município. “Trata-se de uma medida emergencial e temporária para garantir a alimentação dos alunos por conta da suspensão das atividades presenciais e que teve aprovação pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE)”, relatou a secretária de Educação Ariele Coleti.

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, foi recomendado o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel na unidade, bem como o uso de máscaras. Também solicitado somente um membro de cada família no local para retirada, afim de evitar aglomerações nos ambientes. Ainda conforme a Secretaria de Educação, os moradores da zona rural que não puderem retirar os kits, devem avisar a escola para que seja feita uma programação de entrega nas residências.

“Pela segunda vez no decorrer dessa pandemia estamos fazendo essa importante entrega dos kits para todos os alunos. É um complemento com alimentos que garantem uma alimentação mais saudável nesse período que passamos”, ressaltou o prefeito Val Dantas. “Agradeço todos os servidores envolvidos e aos pais pela compreensão na retirada dos kits”, finalizou.