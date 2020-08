FLÓRIDA: CDHU: sorteados das casas populares terão que comprovar informações das inscrições

Ser sorteado é uma coisa. Conseguir a casa própria pela CDHU é outra. No dia 23 de julho houve o sorteio virtual de casas populares pela companhia de habitação devido à pandemia da Covid19.

O sorteio foi em São Paulo e transmitido ao vivo inclusivo pela TV Folha Regional. De acordo com a CDHU após o sorteio deve começar o período de convocação dos candidatos a mutuários das 101 casas sorteadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) junto aos moradores de Flórida Paulista. Ao todo 1.473 pessoas se inscreveram para candidatarem-se a uma das casas da CDHU em Flórida Paulista.



Quem não foi sorteado entre as 101 unidades ficaram de suplentes. Próximo passo Quem não foi sorteado não deve desistir. Isto porque agora começa a fase de comprovação das informações declaradas no ato da inscrição que também foi feita via internet.

De acordo com a CDHU, o pessoal que fez inscrição e ficou de suplente, fique atento. Se o sorteado não comprovar os requisitos obrigatórios, os suplentes serão chamados e podem vir a adquirir a moradia. Também o CDHU pede que as pessoas denunciem caso alguma pessoa tenha sido sorteada e esteja fora das exigências do edital ou tenha residência própria, uma vez que o programa é para pessoas que não tem moradia própria.

O sorteio foi realizado com urnas separadas de acordo com os critérios da CDHU divididas pelos seguintes grupos: idosos até 80; idosos acima de 80 anos; famílias com renda entre 5 a 10 salários mínimos; deficientes; policiais e agentes penitenciários; indivíduos sós; famílias com renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos; e, famílias com renda familiar entre 3 a 5 salários mínimos.