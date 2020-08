SALMOURÃO: Programa Cidade Legal beneficia um total de 260 famílias com escritura de imóveis

O prefeito de Salmourão, Ailson José de Almeida informou a etapa final do Programa Cidade Legal, com a retirada de 100 novas escrituras de imóveis na cidade.

O prefeito Ailson foi buscar o segundo lote de escrituras que foram destinadas às famílias de Salmourão através do Programa Cidade Legal, do Governo do Estado de São Paulo.

Foram retiradas pelo prefeito Ailson junto ao Cartório de Imóveis, outras 100 novas escrituras de imóveis para famílias que ainda não possuíam o documento, sendo que a emissão foi realizada de forma inteiramente grátis, através dos requisitos e mecanismos de seleções exigidas pelo programa.

Além dessas 100 novas escrituras, a primeira etapa do programa contou com a emissão de outros 160 novos documentos, totalizando 260 novos imóveis regularizados em Salmourão.

O Programa Cidade Legal foi criado para auxiliar os municípios paulistas na regularização dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade com a lei, sendo uma conquista do prefeito Ailson junto ao Governo do Estado, beneficiando 260 famílias com a escritura e legalização do seu imóvel.