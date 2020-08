Acidente na SP-294 deixa um morto e dois feridos

Um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Quintana – 45 quilômetros distante de Marília – matou uma pessoa e deixou outras duas feridas na noite desta quarta-feira (12).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um carro e um caminhão bateram de frente. Equipes do Corpo e Bombeiros de Marília e de Tupã foram acionadas.

A morte de uma das pessoas que estavam no carro foi confirmada ainda no local. As outras duas vítimas, uma delas em estado grave, também estavam no veículo.

A vítima grave foi socorrida para o Hospital das Clínicas de Marília e a outra pessoa ferida, foi encaminhada para Tupã.