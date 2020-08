Corinthians informa que Gil e Léo Natel testaram positivo para covid

Apesar de o confronto com o Atlético-MG ser válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ele marca a estreia do Corinthians na competição. No último sábado (8), a equipe disputou a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, e acabou ficando com o vice-campeonato após empatar em 1 a 1 com o rival no tempo normal e perder por 4 a 3 nos pênaltis.

No último domingo (9), o Corinthians divulgou nota oficial informando que não faria os testes para a covid-19 no hospital Albert Einstein, parceiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com o comunicado, o Departamento Médico do clube decidiu seguir com exames realizados por um laboratório de confiança utilizado durante a disputa do Campeonato Paulista, uma vez que, segundo a nota, houve falhas e inconsistências nos testes realizados por outras equipes no Hospital Albert Einstein.