FLÓRIDA: Conseg, Judiciário e MP avançam no projeto de instalação de câmeras na cidade

O projeto de instalação de câmeras que vão compor o sistema de monitoramento na cidade segue sendo desenvolvido pelo Conselho Comunitário de Segurança, o Conseg, em parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público de Flórida Paulista.

A Prefeitura Municipal dará total apoio e suporte ao projeto, conforme informou o prefeito Wilson Fróio Júnior.

Segundo informações obtidas pela nossa reportagem, mesmo com o isolamento devido a pandemia do Covid19, as reuniões do órgão têm sido realizadas de forma virtual e com a participação de um número considerável de pessoas da comunidade, tendo como um dos principais focos o desenvolvimento do projeto de monitoramento.

Segundo informaram o Sargento PM D’Aquino e o Delegado de Polícia Dr. Hilton Testi Renz, um levantamento já foi elaborado e cerca de 15 câmeras serão suficientes para gerar as imagens dos pontos estratégicos da cidade que serão enviadas para a central instalada nas unidades das polícias Militar e Civil em tempo real.

Já o presidente do Conseg, Pedro Ventura da Silva, destacou que o Poder Judiciário e Ministério Público já iniciaram os estudos para a destinação de uma verba que vai ser empregada na aquisição dos equipamentos a serem instalados.

A execução do projeto deve ocorrer ainda neste ano.