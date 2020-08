FLÓRIDA: Durante patrulhamento pelo Indaiá, PM ouve tiros e apreende arma sem documento

A Polícia Militar deteve um homem de 65 anos em flagrante na tarde desta terça-feira (11), por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo informou a corporação, as equipes realizavam patrulhamento pelo Distrito de Indaiá do Aguapeí em Flórida Paulista, visando o combate a crimes e ilícitos nas imediações da ponte na divisa com Valparaíso, quando por volta das 17h30, foram ouvidos dois estampidos vindos das margens do Rio Aguapeí.

De imediato, foi realizada a averiguação em um rancho em que estava funcionando um bar onde foi feito contato com um homem dentro da residência com a porta aberta e que ao ser indagado informou que não havia ouvido os disparos, porém, pode ser observada pela porta da sala uma espingarda que estava próximo à cabeceira da cama.

Indagado sobre a existência de armas na residência, o homem informou que estariam todas documentas e apresentou um revólver calibre 38, um rifle calibre .22 e uma espingarda calibre 36 que estavam regularizadas.

Em busca no quarto, foram localizadas uma carabina calibre 36 modificada para calibre 762, sem documento, juntamente com vinte estojos de munição calibre 762, uma munição calibre 44 intacta e uma munição 9 mm intacta.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem que foi levado para o Plantão da Polícia Civil de Valparaíso onde a ocorrência foi apresentada. O delegado arbitrou fiança no valor de R$ 1.500 que foi paga sendo colocado o indiciado para responder ao processo em liberdade.