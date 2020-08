MARIÁPOLIS: Obras de galerias para futura pavimentação são executadas

Os moradores terão melhor qualidade de vida com a implantação de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica com a modalidade CBUQ em diversos logradouros, executadas com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Mariápolis.

As obras estão sendo feitas nas ruas Rui Barbosa, Roberto Melchert e avenida Pedro Botan, trechos com cruzamentos entre as ruas São Sebastião e Herminio José Pigari.

Também será asfaltada a rua Valdomiro Bernardo da Silva, com cruzamentos entre a avenida Prefeito Bernardo Meneghetti e a rua Rui Barbosa. Nesta etapa serão quatro ruas beneficiadas. Tratase de uma reivindicação dos moradores feita há anos que beneficiará diversas famílias.

A empresa responsável pela execução das obras é a Amaralina Construções e Empreendimentos Ltda, de Marília.

O valor do contrato é de R$ 727.633,90. Apesar dos problemas causados aos municípios, devido à pandemia da Covid-19 – inclusive em função da queda na arrecadação, porém com uma gestão financeira eficiente – a administração municipal de Mariápolis mantém o ritmo acelerado em diversas obras tanto na zona urbana e zona rural.

“A maioria das obras é solicitada pela população há décadas e nossa administração continua se esforçando para cumpri-las em curto prazo, levando em consideração que o mandato iniciado em 2017 incluiu o pagamento de diversos precatórios e recentemente a pandemia do coronavírus. Ambas afetam direta ou indiretamente qualquer planejamento e orçamento municipal”, ponderou o prefeito Val Dantas.

No decorrer desses dias, o prefeito, a vice-prefeita Hermínia, a engenheira Ingrid e o secretário de Obras Antonio Carlos têm acompanhado os trabalhos da empresa contratada.