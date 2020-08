Pracinha receberá 30 novas casas populares

Graças ao trabalho do deputado Mauro Bragato, a Secretaria Estadual da Habitação autorizará a construção de 30 novas casas populares em Pracinha. O secretário Estadual da Habitação, Flavio Amary, assinará o convênio com a prefeitura nesta quinta-feira, 13/08, em São Paulo, com a participação do parlamentar.

Bragato fez a articulação política entre a Pasta da Habitação e a prefeitura municipal para liberar essas unidades habitacionais. Serão novos empreendimentos do Programa Nossa Casa, na modalidade Preço Social. Essa medida articula municípios e a iniciativa privada para construir moradias populares a preços abaixo do valor de mercado para atender famílias com renda entre 1,5 e 5 salários mínimos que moram ou trabalham na cidade, com cotas específicas para residentes em áreas de risco e famílias que recebam auxilio aluguel municipal.

Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, as famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$ 40 mil. Será possível ainda utilizar o FGTS e contar com subsídios federais, uma vez que o Programa Nossa Casa trabalha de forma articulada com o Programa Minha Casa Minha Vida. Assim, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

Bragato já vinha reivindicando moradias para a cidade. O parlamentar, que foi titular desta pasta em 2004, ressaltou o seu histórico de trabalho e o seu empenho para ajudar os moradores da região a realizarem o sonho da casa própria. “Eu sempre busquei melhorar as condições de vida das pessoas, e acredito que uma sociedade bem estruturada começa por um lar”, destacou.