Brasileiro: Atléticos vencem e Botafogo empata na abertura da rodada

Em virada fulminante, o Atlético-MG superou o Corinthians por 3 a 2 no Mineirão nesta quarta (12). Quase no mesmo horário, o Botafogo empatou, por 1 a 1, com o Bragantino no estádio Nabib Abi Chedid. Já em Curitiba, o Athletico-PR venceu o Goiás por 2 a 1. Galo e Furacão emplacam a segunda vitória consecutiva, enquanto o Glorioso, que completou 116 anos nesta quarta, evita presente de grego para seus torcedores.

Em Belo Horizonte, o Timão abriu o placar com Jô, aos 11 minutos, cabeceando dentro da pequena área. Aos 29, o chileno Araos ampliou o marcador. Se o primeiro tempo foi melhor para os paulistas, a segunda etapa teve uma história diferente. O técnico Jorge Sampaoli colocou Hyoran em campo. O meia marcou duas vezes, empatando a partida. Aos 16, o gol da virada vem com Nathan, em chute de fora da área. Esta foi a segunda vitória consecutiva dos mineiros, que bateram o Flamengo, por 1 a 0, no último domingo dentro do Maracanã.

Em Bragança Paulista, o Massa Bruta saiu na frente logo aos 6 minutos com Alerrandro. Na segunda etapa, aos 20, os botafoguenses conseguiram empatar com Matheus Babi.

Já na arena rubro-negra da capital paranaense, Vitinho e Carlos Eduardo marcaram para o Furacão, enquanto Daniel Bessa descontou para o Goiás.