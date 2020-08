Carreta carregada de açúcar pega fogo em rodovia

Uma carreta pegou fogo na tarde desta quarta-feira (12), no quilômetro 86 da rodovia Castello Branco, no trecho em Sorocaba (SP). Não houve vítimas.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, por volta das 17h, as faixas dois e três foram interditadas durante o trabalho de combate ao fogo. O tráfego seguiu pela faixa um e pelo acostamento central.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sorocaba também foi chamada e trabalhou na área. A carreta estava carregada com açúcar. A causa do incêndio não foi identificada.