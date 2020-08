Motorista fica em estado grave após bater de frente com caminhão

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou preso nas ferragens, foi socorrido por médicos da Unidade de Suporte Avançado (USA) e levado, inconsciente e com múltiplas fraturas, à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP).

Testemunhas disseram à reportagem da CBN Ribeirão, que o motorista do carro, com placas de Ribeirão Preto, estava no sentido Cruz das Posses – distrito de Sertãozinho (SP) – a Jardinópolis. Ele teria perdido o controle da direção e bateu no caminhão, que estava no sentido contrário.