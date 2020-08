Padres decidem não retomar as missas presenciais em Tupã

Apesar da permissão dada pelo bispo da diocese de Marília, Luiz Antônio Cipolini, os padres da cidade de Tupã optaram por não retornar as missas com o povo na cidade por enquanto.

No final de julho, o bispo liberou o retorno das celebrações litúrgicas públicas gradualmente a partir do dia 22 de agosto.

No entanto, de acordo com o padre Carlos Roberto dos Santos, que é pároco da Matriz de São Pedro e vigário geral da Região Pastoral II (onde Tupã se encaixa), as missas ainda não serão retomadas na cidade.

O pároco explicou que a decisão foi tomada em consenso com os demais padres da cidade. O motivo, de acordo com ele, é o aumento dos casos de infecção pelo coronavírus.

Também foi considerado o decreto do prefeito Caio Aoqui que está vigente e que limita a celebração dos cultos religiosos a apenas uma vez por semana, aos domingos.

Outro fator levado em conta foi a quantidade de idosos que costumam frequentar as missas. Ainda segundo o padre, houve uma reunião com as autoridades municipais onde a orientação foi adiar o retorno.