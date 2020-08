SALMOURÃO: Câmera de vigilância é instalada na Praça da Bandeira

A Prefeitura de Salmourão finalizou a instalação de uma câmera de segurança do tipo 360º graus na Praça da Bandeira.

O equipamento foi adquirido através do trabalho do prefeito Ailson José de Almeida em uma parceria firmada entre a Prefeitra de Salmourão e a Secretaria de Receita Federal.

A câmera instalada na Praça da Bandeira funciona como as câmeras utilizadas pelo serviço Street View do Google, registrando imagens em 360º graus com qualidade de imagem aprimorada e tem um alcance estendido, com cobertura de vigilância de pelo menos 60% da área total de todo o jardim e ainda uma grande extensão da avenida Santos Dumont. Além disso, possui um sistema de zoom digital e pode ter sua área de alcance aumentada conforme a altura que a mesma for colocada.

O prefeito Ailson afirma a importância de se trabalhar na questão da segurança pública municipal e, para dar continuidade nas ações de prevenção a atos de vandalismo, furtos e garantir uma maior sensação de segurança.