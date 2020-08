Segunda via da CNH pode ser pedida pela internet sem sair de casa

Aqueles que perderam ou tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) roubada ou furtada neste período da pandemia do Covid-19 têm a opção de pedir uma segunda via digital do documento, que é acessada por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e tem o mesmo valor da via de papel.

A opção é válida desde o mês passado mesmo para as habilitações emitidas antes de maio de 2017, que não contavam com o QR Code anteriormente necessário para a ativação do serviço. Para obter a segunda via digital, é preciso que a CNH não esteja nem suspensa e nem cassada, ou que não haja a necessidade de alteração de dados pessoas como sobrenome, endereço e a inclusão do exercício de atividade remunerada.

Depois de fazer o pagamento da taxa de emissão da segunda via na rede bancária, que em São Paulo é de R$ 45,56, é necessário fazer um cadastro no Portal de Serviços Denatran, para onde até o dia seguinte do pagamento da taxa será enviado para o e-mail cadastrado um código para acessar a CNH digital.

É possível ainda o pagamento da taxa de envio da CNH impressa pelos Correios. A promessa do Detran.SP é que a via impressa do documento será enviada para o endereço de cadastro após a normalização dos atendimentos presenciais.