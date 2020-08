ADASTEL premia cliente com TV 4K de 50 polegadas

Comemorando os 15 anos do maior provedor de internet da região, a Adastel, foi sorteada uma TV 4K de 50 polegadas ultra HD para os clientes e aqueles que se tornaram clientes da empresa recentemente.

A promoção aconteceu durante todo o mês de julho e participaram todos os clientes que estavam com suas mensalidades em dia.

O sorteio ocorreu na sede da Adastel contando com a participação de colaboradores, clientes e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais.

A contemplada foi a cliente Tais Fabrício da Silva, moradora de Mariápolis. Ela recebeu o prémio em casa contando com uma super festa feita pela equipe da Adastel.

Segundo os empresários Fernando Vergani e Adriana Samacoits, esta foi uma forma de presentear aqueles que durante estes 15 anos acreditam e são parceiros da Adastel.

A ADASTEL

A empresa é líder de mercado e possui uma grande marca que é a fidelidade aos seus clientes na entrega do plano contratado, sem interrupções de sinal, com a melhor qualidade e investimentos constantes em tecnologia para aprimorar seus produtos e serviços prestados.

Outro fator que torna a Adastel uma empresa de renome em seu segmento é o comprometimento de sua equipe de profissionais sempre prontos para prestar o melhor suporte técnico.

Com sede em Adamantina, a Adastel conta também com escritório em Flórida Paulista e atende além das cidades Joia e Amizade as vizinhas Pacaembu e Mariápolis com internet fibra óptica e rádio.