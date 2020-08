Ambulância pega fogo após falha mecânica

De acordo com a prefeitura, a ambulância pertencia ao órgão e era utilizado pelo Hospital Nossa Senhora da Natividade.

O veículo estava vazio quando o incêndio começou, na manhã de terça. A causa do acidente foi falha mecânica, que provocou as chamas e perda total da ambulância.

Ainda de acordo com informações da prefeitura de Santo Amaro, este é o segundo veículo do tipo perdido em menos de uma semana. No domingo (2), outra ambulância foi totalmente danificada após ser atingida por bandidos em fuga. O caso aconteceu por volta de 21h.