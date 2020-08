Caminhão carregado com bois tomba e animais escapam

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro perdeu o controle do veículo em uma curva de um trecho de serra e tombou no quilômetro 374. O motorista teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital das Clínicas de Marília.

Depois do tombamento, alguns dos animais que estavam sendo transportados escaparam e fugiram pela vegetação. A polícia conseguiu cercá-los e acionou uma equipe de veterinários.