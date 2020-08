Esposa mata a facadas marido que tentava enforcá-la com uma enxada

Um homem de 36 anos foi morto com uma facada na axila, desferido pela própria esposa que tentava se defender de suas agressões, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele tentava enforcá-la com o cabo de uma enxada quando a mulher o golpeou. Ela chegou a ser detida, mas foi solta por ter sido considerado legítima defesa, como informou a Polícia Civil nesta sexta-feira (14).