Homem é preso com 50 quilos de maconha após capotar carro durante fuga

No porta malas do veículo, foram encontrados fardos de maconha. Segundo a polícia, o total é de aproximadamente 50 quilos . A PRF diz que o homem informou que mora em Florianópolis-SC e teria sido contratado por desconhecidos para seguir a São Paulo, onde deveria carregar o carro com maconha e levar até Seropédica, no Rio de Janeiro.