IRAPURU: Obra da creche-escola está finalizada após nove anos

A administração municipal de Irapuru informou que a creche-escola finalmente está concluída após nove anos desde o início dos trâmites para sua construção.

A obra é uma novela que teve iniciou ainda na administração anterior e que passou pela primeira gestão da atual administração, sendo finalmente concluída agora no último ano da atual gestão. Também de acordo com a Prefeitura, a obra está totalmente concluída e pronta para entrar em funcionamento inclusive com os mobiliários e equipamentos que foram adquiridos.

Conforme informações, a obra teve um custo de R$ 1.892.698,00 na construção do prédio com estrutura moderna. Já para os mobiliários e os equipamentos foi feito um investimento de mais de R$ 190 mil.

A obra foi viabilizada através de convênio com o Governo do Estado por intermédio da Secretaria Estadual de Educação e deverá entrar em funcionamento assim que acalmar a atual situação da pandemia.