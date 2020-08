Incêndio causa destruição e medo no Salto Botelho em Lucélia

As chamas de um incêndio ocorrido na noite deste sábado (15) em uma área de vegetação no Salto Botelho em Lucélia, próximo do Clube de Campo Max Wirt causaram destruição e medo aos moradores do residencial Recreio das Flores e outras pessoas que estavam pelo local.

As chamas consumiram arvores, plantas, animais e devido o árduo trabalho de moradores, profissionais de usinas da região e do Corpo de Bombeiros de Adamantina, evitou que as residenciais e edificações fossem atingidas.

Apesar de ainda ter as causas desconhecidas, o incêndio pode ter sido causado por pessoas que frequentam o local na prática de churrascos e fogueiras.

Uma equipe da Polícia Ambiental esteve no local na manhã deste domingo para contabilizar os estragos causados pelo incêndio

A imagem feita com o uso de um drone pelo internauta Fernando Romanini e em solo por Gustavo Raineri proporcionam uma noção da área afetada.